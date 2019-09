Presidente do IMAC diz em nota que Jenilson Leite é infiel às causas prioritárias do Acre

O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, responde de forma dura o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do deputado estadual Jenilson Leite.

O parlamentar afirmou que a declaração do governador Gladson Cameli de que os produtores não deveriam pagar multas os incentivou a realizar queimadas e agora pequenos agricultores estão recebendo multas de até 45 mil reais.

André Hassem afirmou que as regiões de Feijó e Tarauacá são as que mais concentram queimadas e por isso o discurso de Jenilson trouxe perplexidade ao IMAC e lembrou dos 29 mil atendimentos de pacientes com problemas respiratórios em unidades de saúde do Acre, provocados pela fumaça.

André Hassem diz ainda na nota que Jenilson é infiel às causas prioritárias do Acre.

Leia a nota:

Sobre discurso do Deputado do PCdoB, Jenilson Leite, esclareço:

O Governo do Estado do Acre cumpre seu papel de orientar, o que antes não era feito adequadamente. Logo, regiões como Feijó e Tarauacá, onde houveram as maiores queimadas de nossa região, não podem passar desapercebidas pelos órgãos de fiscalização. E quando detectado crime ambiental, o trabalho não é mais de orientação, mas de seguir o que determina a lei. Causa perplexidade para o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), que é órgão legítimo de comando e controle do meio ambiente estadual, tal discurso proferido pelo deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB).

O deputado, médico infectologista, Jenilson Leite deve ser sabedor dos mais de 29 mil atendimentos realizados à população do Acre, tantos nas Upas, quantos nos demais hospitais regionais, acometida com problemas respiratórios.

Assim, consideramos o posicionamento do deputado infiel às causas prioritárias do Acre, enquanto reforçamos nosso compromisso com a vida, prioritariamente de nossa gente e de nossas florestas.

André Hassem

Diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC I