Prefeitura de Porto Acre convoca os aprovados no processo seletivo simplificado da saúde

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou o resultado final da análise dos pedidos de isenção, referente ao processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível fundamental e superior para atender as necessidades de suporte operacional e apoio

do Departamento Estadual de Águas e Saneamento (DEPASA).

O resultado final foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (05). A lista final dos candidatos que tiveram seus pedidos de isenção deferidos, estão na seguinte ordem: nível (fundamental e superior), cargo, vaga, número de inscrição e nome, em ordem alfabética.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao processo por meio dos telefones 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 e 3527-0583 – Rio de Janeiro / (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail: [email protected]

Confira a lista dos isentos CLICANDO AQUI.