O PT terá candidatura própria a prefeitura?

O Partido dos Trabalhadores vê as chances de voltar para a prefeitura de Rio Branco nas eleições do ano que vem escorrendo entre os dedos como areia. Candidatos para vencer o pleito tem de sobra. O ex-governador Jorge Viana ou o ex-prefeito Raimundo Angelim. Com o aumento do número de candidatos na disputa seria como tirar pirulito da boca de criança. Porém, o partido tem que tomar uma decisão que vai, como dizia o Aloísio Maia, mexer nas estruturas: romper com a prefeita Socorro Neri (PSB). Se depender da militância o PT racha com a prefeita porque vê todas as possibilidades de retornar ao poder. É um passo certo e seguro para as eleições de 2022. Com a candidatura da prefeita Socorro a reeleição, o futuro é incerto!

P. S. Se acontecer o rompimento com o PSB, PCdoB vai junto com o PT. Alguém duvida?!

. Militantes do PT, PSB e PCdoB comemoram a decisão do Solidariedade de lançar candidato a prefeito na capital.

. É que quanto mais cabras, mais cabritos, ou seja, quanto mais candidatos a prefeitos melhor para o PSB, PT e PC do B manterem a prefeitura.

. Com muitos candidatos na disputa, as chances da prefeita Socorro Neri (PSB) ir para o 2º turno das eleições será favas contadas.

. Quem deu o ar de sua graça na sala de imprensa da Assembleia Legislativa foi o ex-vereador Valdir Cabide.

. Trabalha para se aposentar junto ao INSS com o argumento de que trabalha desde criança.

. Mandou um recado para os eleitores:

. Analisa disputar uma vaga de vereador novamente ou mesmo a prefeitura de Rio Branco!

. Cabide não parecia mais aquele vendedor ambulante de desinfetante clandestino, pela nova indumentária, um elegante empresário.

. A Semírames Dias voltou!!!

. Ufa!

. O Acre todo torcia para que ela voltasse!

. Semírames é sinônimo de segurança, honestidade, competência, eficiência!

. Na atual conjuntura econômica o mais importante é o equilíbrio das contas públicas, mesmo algumas pessoas fazendo beicinho!

. Depois da guerra contra Alemanha, Noruega e França (em que ninguém, ganhou ou perdeu – nem morreu) o Brasil do presidente Bolsonaro respondeu artilharia pesada contra o Chile.

. Os Chilenos estão mandando fogo, ainda bem que eles não têm a “bomba H”, uma tal que mata todo mundo, mas não destrói os prédios.

. Nossa sorte é o presidente Americano, Donald Trump, vai mandar os Sears, (os que acertaram o Bin Laden no Afeganistão) para nos ajudar.

. A Força Aérea vai lançar uma carga de bosta sobre Santiago!

. O Dom Quixote eu sei quem é, não sei é do Sancho Pança!

. Enquanto uns explodem de raiva das doidices do presidente eu dou risadas!

. O Bolsonaro me lembra uma personagem da minha infância que diziam, na cidade, que sofria de “arrocho no juízo”.

. Pois é, seu Zé!

. Ele é o presidente eleito pelo sagrado voto popular, agora aguente!

. Já está na hora de soltarem o Lula para a política ficar mais interessante, está muito monótona, feijão com arroz, uma pasmaceira!

. Fogo, tempestade, furacão…só falta o Lula!!

. Bom dia!