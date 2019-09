MPF/AC abre concurso para estágio de nível superior para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal no Acre abriu processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior nas áreas de Administração, Comunicação Social, Construção Civil, Direito e Informática.

Os estudantes de Direito podem concorrer para as vagas em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Os estudantes de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Economia, Engenharia Civil e Sistemas de Informação podem concorrer às vagas para Rio Branco.

O período de pré-inscrições começa nesta quinta-feira, 5 e termina no dia 10 de setembro por meio do endereço eletrônico www.mpf.mp.br/ac na área “Estagie Conosco”. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo para confirmação das inscrições de acordo com o Edital é de 10 a 13 de setembro e a data provável da prova é 22 de setembro.

Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis na área Estagie Conosco na página do MPF/AC na internet, onde consta o Edital nº 05/2019. Outras informações e/ou esclarecimentos de eventuais dúvidas podem ser obtidas por meio do telefone (68) 3214-1414 ou pelo e-mail [email protected]