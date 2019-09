Moradores do bairro Isaura Parente estão sem luz há mais de 19 horas, diz estudante

Os dois estádios construídos pelo poder público do Acre podem mudar de nome. O próprio governador Gladson Cameli já afirmou que pretende fazer a alteração, principalmente do estádio Arena da Floresta. O motivo, que até hoje não foi devidamente explicado, seria de que o nome da praça esportiva remete a “florestania”, termo criado no governo de Jorge Viana, que virou política pública das gestões petistas.

E o governo quer saber a opinião da população. Uma enquete foi criada no site oficial do governo do Acre (www.ac.gov.br) para que os internautas ajudem a escolher os novos nomes.

A enquete sugere três alternativas para a Arena da Floresta e outras três para Arena do Juruá.

Como opção para o estádio em Rio Branco, a população pode escolher entre Arena Rio Branco, Arena Acreana e Arena do Acre. Até o momento, 744 pessoas participaram da enquete e o nome Arena Rio Branco lidera com 45% de preferência, Arena Acreana tem 34% e Arena do Acre tem 21%.

Nas redes sociais, internautas tem opinado também pela possibilidade de uma homenagem ao cronista esportivo Campos Pereira, um ícone da cobertura esportiva do Acre, que faleceu em junho de 2004.

Já a Arena do Juruá, localizada em Cruzeiro do Sul, que está sem receber jogos por conta da falta de manutenção, pode, inclusive, seguir com o mesmo nome, já que é uma das opções de voto na enquete. Aliás, o atual nome lidera a preferência dos internautas com 58%. Arena Cruzeiro foi escolhida por 27% e Arena dos Náuas, 15%.

O governo não informou se a enquete tem poder de decisão, mas afirmou que deve permanecer ainda pelos próximos 15 dias.

Até o momento, quase 800 pessoas já deram seu voto.