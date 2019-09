Mauro Sérgio dá prazo para servidores não serem bloqueados da folha de pagamento

O secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio, publicou na edição desta quinta-feira, 05, o Edital de Notificação N.º 01/2019, com a lista de servidores da educação que não realizaram a etapa presencial da Atualização Cadastral Presencial/2019.

A lista apresenta quase 200 nomes de servidores que podem ficar de fora da folha de pagamento, e terem seus vencimentos bloqueados, a partir do mês de outubro/2019, caso não se apresentem para etapa final do cadastramento.

Os servidores tem o prazo de cinco dias, a contar a partir desta quinta-feira, 05, para se apresentarem junto ao Departamento de Recursos Humanos/Comissão de Atualização Cadastral da Secretaria de Estado de Saúde. A Atualização Cadastral é obrigatória, conforme previsto no art. 11º, do Decreto nº 2.882 de 18 de junho de 2019.

“NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação deste ato, A Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respective município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 14º do referido Decreto.

Salientamos que, de acordo com o Cronograma disposto no Anexo Único, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março foi de 1º a 31 de agosto de 2019, sendo seu término antecipado para o dia 29 em virtude da migração do banco de dados do Sistema Turmalina.

Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de outubro/2019, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre”.

Veja a lista CLICANDO AQUI.