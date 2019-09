Homem é preso pela PM com arma de fogo e moto com restrição de roubo

A Prefeitura assumiu, desde o dia 2 deste mês, a manutenção dos parques da Maternidade e do Tucumã, além de outras áreas públicas na cidade de Rio Branco.

Esses espaços estava sob a responsabilidade do Governo do Estado. Após reuniões com gestores estaduais buscando uma atuação em conjunto, sem êxito, a Prefeitura, mesmo tendo um orçamento deficitário, decidiu atender os apelos dos moradores e assumir a manutenção desses espaços.

A medida foi comunicada pela prefeita Socorro Neri, por meio de ofício, ao governador Gladson Cameli na semana passada. No ofício a prefeita comunica que aguarda a formação de um grupo de trabalho para providenciar o repasse dos imóveis para o Município.

De acordo com o secretário Municipal de Zeladoria da Cidade, Kellyton Oliveira, a decisão da prefeita decorreu da atual situação que esses locais vêm enfrentando, com a falta de limpeza, acúmulo de lixo e entulho, o que tem levado a população a pedir a intervenção do Município para resolver esses problemas.

“Com relação ao Parque da Maternidade, Parque do Tucumã, a Gameleira, Lago do Amor e a Via Chico Mendes, a prefeita encaminhou ofício na semana passada ao Governo do Estado informando que a Prefeitura iria assumir a responsabilidade de realizar a manutenção desses locais, fazendo a limpeza, manutenção das vias e da iluminação”, explicou na manhã desta quinta-feira (5) o secretário.

Kellyton informou que até o presente momento não foi firmado nenhum convênio ou parceria entre o Estado e o Município nesse sentido, porém a prefeita Socorro Neri resolveu assumir a manutenção dos espaços.

“Com a determinação da prefeita Socorro Neri, a equipe da Zeladoria está atuando desde o dia 2 deste mês e estamos com mais de 30 pessoas envolvidas nesse processo. São garis, roçadores, motoristas, operadores, encarregados, além de máquinas e equipamentos para a execução dos serviços”, explicou Oliveira.

A ideia, segundo o secretário, é revitalizar os espaços garantindo segurança e lazer para a população.

“Isso vai beneficiar a população no aspecto da qualidade de vida e de saúde. Vamos intensificar um pouco mais a participação nesses espaços que, até então, estava perdendo essa condição, haja vista a falta de limpeza, iluminação, segurança e outros fatores que estavam levando a população a evitar esses espaços”, enfatizou o secretário.

Além desses, a Prefeitura já cuida de outros parques, como o Palheiral, do Igarapé Fundo e Parque do Vale do Açaí, na região do bairro Placas” concluiu o secretário.