Federação defende agronegócio no Acre em TV japonesa

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, defendeu o agronegócio no Estado em entrevista à TV Asahi, do Japão.

Entre os assuntos abordados na reportagem, conduzida pela jornalista Tokiko Araya, o cenário amazônico e as políticas internacionais que envolvem o agronegócio brasileiro.

“É um privilégio ter contato com culturas de outros países, e poder destacar o desenvolvimento do Estado é algo que deixa todo o setor muito feliz. O agronegócio acreano só tende a crescer, e os destaques que tivemos este ano são prova disso”, disse Veronez.