Família tenta arrecadar dinheiro para reconstruir telhado arrancado em temporal

O advogado acreano Gabriel Santos acaba de ser escolhido para compor a seleta lista da Global Shakers, que oficializa 15 pessoas ao redor do mundo que lutam pela defesa da Amazônia. Entre os que constam na lista, estão o ator Leonardo DiCaprio, a secretária-executiva da ONU Cristina Pasca e a jovem ativista sueca GretaThunberg.

Esta semana, Santos esteve em Brasília para entregar, em reunião com o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o requerimento para criação de uma Comissão Externa de acompanhamento do trabalho do Ministério do Meio Ambiente. A Comissão será para avaliar os impactos econômicos das políticas ambientais do governo federal.

Como integrante do grupo Shakers, Gabriel dará continuidade à missão de ajudar a promover mudanças positivas em todo o mundo, inspirando pessoas.

Sobre a Global Shakers – Trata-se de uma nova plataforma de publicação que cria perfis e conta a história de “transformadores de jogos” de todos os setores da sociedade – pessoas que estão inovando, interrompendo e construindo o mundo futuro. Criam conteúdo e constroem redes influentes, reunindo personalidades de comunidades exclusivas e validadas. Por meio dessa plataforma, atraem profissionais inovadores e pessoas comuns de todo o mundo que desejam ser informados e se inspirar em outras pessoas.