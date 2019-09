ExpoJuruá superou expectativa de negócios de R$ 5 milhões

As embarcações e balsas poderão continuar sendo abastecidas de combustível no Porto do Governo, em Cruzeiro do Sul, por mais 60 dias.

A renovação da Licença de Operação no Porto Fluvial, foi pactuada nesta quarta feira pelos representantes do IMAC, Deracre, Marinha do Brasil, Agência de Transporte Aquaviário (ANTAQ) e representantes das três empresas que operam com combustível na cidade.

Os barcos levam combustível para os municípios acreanos de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo e as balsas levam o produto para cidades amazonenses como Ipixuna.

O diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul, Marcos Sales, destaca que a operação de transbordo do combustível só pode ser feito com a presença do Corpo de Bombeiros, de um técnico de segurança, do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) e do próprio Departamento. ” Sem essas pessoas não há abastecimento”, ressalta Sales.

Depois desse novo prazo de 60 dias, que é emergencial, uma distribuidora vai passar a fazer o abastecimento em seu porto particular. O representante da ANTAQ, Nataniel da Silva Júnior, diz que “a situação era de emergência e foi dada a primeira licença de 60 dias e agora mais 60, mas não poderá ser para sempre”, explica.

A empresa particular vai operar , próximo ao Porto do Governo e já está adquirindo material para a instalação da estrutura, seguindo as determinações da ANTAQ.

Explosão do barco provocou as mudanças

Até o dia 7 de junho, quando um barco com 18 pessoas a bordo, explodiu ao ser abastecido, não havia e regras rígidas para o abastecimento. Na hora da explosão, o batelão era abastecido de um caminhão por meio de uma mangueira barranco abaixo.

Depois da explosão, que resultou na morte de seis pessoas, os órgãos de fiscalização proibiram esse modo de transbordo, que ficou proibido por mais de um mês, até que o Porto do Governo, passou a ser local autorizado para a operação.

Durante a proibição, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, ficaram desaparecidas e houve a interrupção do serviços de saúde. educação e coleta de lixo.