Empresário cruzeirense tem a casa invadida por criminosos

Vai começar pela pista de pouso e decolagem de Jordão, a Operação Tapa-Buracos que o governo, por meio do Deracre, irá executar nos aeródromos das cidades isoladas via terrestre.

No Jordão o serviço será iniciado no dia 10 e o próximo deverá ser o aeroporto de Marechal Thaumaturgo.

O diretor executivo do Deracre, Tom Sérgio, conta que o levantamento das necessidades para as obras das pistas de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, também já foi feito. “Por enquanto será um tapa-buracos nas pistas, mas vamos seguir melhorando as condições dos aeródromos , garantindo mais segurança para os usuários”, disse o diretor.

Para Santa Rosa do Purus, ainda não há definição do início do tapa-buracos.

O objetivo do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura, é fazer pistas de concreto e mais longas nas 4 cidades isoladas. Os recursos de R$ 50 milhões, o governo busca junto ao Banco Mundial.

Nas 4 pistas há buracos que comprometem a segurança dos usuários do transporte aéreo. Outro problema é o uso inadequado das pistas, utilizadas como ruas e também como espaços para a realização de atividades físicas.