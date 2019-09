Edital do concurso público de Cruzeiro do Sul será lançado na segunda-feira

O Edital do Concurso Público da prefeitura de Cruzeiro do Sul será lançado na próxima segunda-feira, 9, as inscrições começam na terça, 10, e as provas serão realizadas dia 17 de novembro. As contratações acontecerão no próximo ano.

Para os cargos de nível fundamental, a inscrição será de R$ 50. Os que se inscreverem para cargos de nível médio, pagarão R$ 60 e os de nível superior R$ 80.

Entre as 511 vagas do concurso, há cargos de médico, professor, motorista de várias outras funções para atender todas as secretarias e órgãos municipais.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, “um concurso público é a maior prova de democracia e valorização da sociedade de uma gestão. E estamos vencendo a crise financeira com economia e ajustes adequados. É na crise que se conhecem os bons gestores”.

Ilderlei cita que os contratos provisórios de dois anos dos professores provisórios serão interrompidos.

O anúncio das datas foi feito pelo prefeito Ilderlei Cordeiro nesta quinta feira, na praça do antigo Fórum da cidade e contou com a presença dos vereadores. O presidente da Câmara Municipal, Clodoaldo Rodrigues, elogiou o prefeito pelo lançamento do Concurso, que de acordo com ele, “assegura estabilidade para as pessoas e a possibilidade de planejamento de vida”, concluiu Rodrigues, que não descarta a possibilidade de realização de um Concurso na Câmara de vereadores.