Divulgado resultado de pedidos de isenção do processo seletivo do Depasa

Rio Branco sedia o 1º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, no auditório do Sebrae, até esta sexta-feira, 6 de setembro. O seminário ajuda na capacitação de técnicos, produtores e estudantes do setor agropecuário, que avalia novos rumos no Estado.

Realizado por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Acre (Ufac), o evento conta com a parceria do governo do Estado, Instituto Federal do Acre (Ifac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).