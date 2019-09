Deputados estaduais instalam CPI dos Consignados na Aleac

O governador Gladson Cameli (Progressistas) conseguiu ser unanimidade na sessão da Assembleia Legislativa. Uniu situação e oposição em um só discurso. É que uma lista de nove vetos a projetos de lei apreciados, votados e aprovados em plenário foram vetados. Entre os quais, a alteração do Artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) construída em parceria entre o deputado Chico Viga (PHS), técnicos e assessores do governo. A tendência entre os parlamentares é derrubar os vetos na semana que vem.

Uma das mais revoltadas com os vetos do governo foi a deputada do MDB, Antônia Sales. Segundo ela, sua avó já dizia que, “uma pessoa vale pela sua palavra”. Lamentou que acordos firmados com o governo não são honrados mais. “Se diz uma coisa, depois se faz outra”. Os deputados Jenilson Leite (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Luís Gonzaga (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Daniel Zen (PT) também criticaram o governo pelos vetos.