Deputado Jenilson Leite diz que Gladson não pode se comportar como um fora da lei

O deputado Jenilson Leite (PSD) reagiu com veemência a nota divulgada pelo diretor-presidente do IMAC, André Hassem, que acusou o parlamentar de ser infiel às causas prioritárias do Acre.

Jenilson afirmou que seu questionamento não está no cumprimento das leis pelo IMAC, mas sim em relação as palavras do governador Gladson Cameli. “Com comportamento fora da lei, o governador Gladson Cameli induziu os produtores acreanos a derrubar dizendo que quem mandava era ele e que o IMAC agora não ia multar mais ninguém. Os produtores acreditaram na palavra dele, derrubaram e depois o IMAC foi lá e multou todo mundo”, afirma Jenilson.

Jenilson afirma que é compatível o desenvolvimento do agronegócio é compatível com a preservação do meio ambiente.

“Se o governo quer trazer desenvolvimento a partir do agronegócio, Gladson não precisa induzir as pessoas a destruir o meio ambiente. Porque ele não introduz tecnologia, a questão da mecanização, não incentiva o plantio de agricultura perene, ao invés de dizer que as pessoas podiam derrubar? o governador enganou o trabalhador dizendo que quem mandava era ele e que podia derrubar”, diz Jenilson.