Cessão onerosa é de R$ 33,6 milhões para a Capital; maioria do Acre fica com R$ 1,2 milhão

O ex-presidiário e suposto membro da facção Comando Vermelho Elizeu Oliveira da Silva, de 35 anos, foi morto com um tiro no peito no início da madrugada desta quinta-feira (5). O crime aconteceu no Ramal da Piçarreira, no Polo Benfica, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Elizeu trafegava na sua moto no ramal, quando parou a moto e buzinou chamando um outro homem, que estava passando pelo local também numa motocicleta. O homem que não foi identificado, voltou, e após um suposto assalto, reagiu e efetuou um tiro que atingiu Elizeu no peito esquerdo. Mesmo ferido, o ex-presidiário ainda conseguiu correr e caiu em um quintal de uma residência. O autor do disparo se evadiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Elizeu que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos dos peritos em criminalística. Junto com Oliveira foi encontrado uma barra de maconha de aproximadamente 100 gramas, 2 celulares e um canivete.

Segundo informações de populares, Elizeu, havia saído do presídio a pouco tempo, chegou a trabalhar numa granja, mas começou a se envolver com a facção Comando Vermelho.

“Ele havia deixado o presídio a pouco tempo, chegou a trabalhar numa granja, a gente dava conselhos pra ele e aí virou a cabeça, endoidou, ele não estava bem, só falava na facção CV. Nós já estávamos esperando acontecer uma coisa assim, porque ele estava de um jeito que intimidava todo mundo e envolvimento com droga”, disse.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.