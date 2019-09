Batalha dos Confeiteiros desafia alunos da Escola SENAI

Neste final de semana os acreanos irão desfrutar de um feriado prolongado, referente ao Dia da Amazônia, comemorado hoje, dia, 5, mas que foi transferido para esta sexta-feira (6). O Dia da Independência do Brasil será celebrado no sábado, dia 7. Com isso, algumas mudanças no horário de atendimento no serviço público ocorreram.

A Central de Serviços Públicos (OCA) vai estar fechada para atendimento nesta sexta (6). Lá, os serviço só voltam a normalidade na próxima segunda-feira (9). As agências bancárias também vão fechar nesta sexta (6). Segundo o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), apenas serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando. Nos bancos, os atendimentos retornam também na segunda, dia, 9, das 8h às 13h.

O Governo do Acre passou o feriado do Dia da Amazônia para sexta, 6, nos serviços púbicos. Entretanto, o Pronto-Socorro de Rio Branco e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam normalmente.

Quem também irá fechar nesta sexta, dia 6, são as unidades dos Correios em Rio Branco. As atividades retomam a normalidade também na próxima segunda, dia 9.