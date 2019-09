Após polêmica no Acre, Gleici e Wagner reatam namoro e são flagrados juntos em SP

O amor venceu. Gleici Damasceno e Wagner Santiago, casal formado no “BBB 18”, estão juntos novamente. Eles haviam terminado o relacionamento no fim de junho, mas já voltaram às boas, segundo informou uma fonte do EXTRA. Eles, inclusive, foram flagrados juntinhos visitando uma loja de móveis e decoração em São Paulo, onde a acreana está morando atualmente.

Em entrevista em julho, logo após o término, Gleici revelou que não estava tendo contato com Wagner.

“Tudo passa. Todo fim de relacionamento é bem complicado, é bem difícil, mas a gente está bem, cada um segue o seu caminho. A gente tentou até onde deu. Eu estou bem, na medida do possível. É um término, um fim, gente!”, disse ela na ocasião.

A campeã do “BBB 18” também revelou o motivo do término e negou que houve traição de alguma das partes. “A gente não estava conseguindo mais se manter. Por vários motivos, desgaste natural que aconteceu. O encanto acabou das duas partes. Não foi traição. A gente se respeitou muito enquanto estivemos juntos”.

O casal chegou a morar junto num apartamento no Rio e terminaram o namoro duas vezes.No mês passado, os dois foram filmados juntos no Acre após atropelarem um ciclista. Na ocasião, Wagner estava dirigindo o carro que Gleici ganhou no “Big Brother Brasil”.

Fonte: Extra