Acreano é grande lembrança nos 50 anos do Jornal Nacional

O desfile cívico militar comemorativo do 197º aniversário da Independência do Brasil, será realizado neste sábado (7) de Setembro na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

O percurso irá ocorrer a partir do cruzamento da rua Rui Barbosa até a Epaminondas Jácome, utilizando toda a extensão da via, passando pela Praça da Revolução, CERB, Biblioteca Púbica e Palácio Rio Branco.

O evento no centro da cidade tem o intuito de garantir conforto aos participantes do desfile e ao publico que irá prestigiar o desfile cívico militar que contara com parceria das instituições civis e militares.

Toda a estrutura de arquibancada será montada. Serão três pontos estratégicos no decorrer da avenida, além da disponibilidade de banheiros químicos, água potável para a população e também palanques para acomodar a representação dos poderes e do secretariado de Estado.

A previsão é de que o desfile comece por volta das 7h30, com a presença da sociedade civil, estudantes das escolas estaduais e das guarnições militares, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 4º BIS, 7º BEC.

A programação se inicia com os comandantes das forças militares do Exército Brasileiro e do Estado prestando continência ao governador Gladson Cameli. Na sequência, o chefe de Estado passará em revista as tropas militares.

Haverá ainda desfile do Grupo da Melhor Idade de Epitaciolândia, de veículos das forças policiais, do Clube do Fusca e de Carros Antigos, motocicletas, Samu, Ordem Demolay e outros.

Para que tudo ocorra como o planejado, a logística incluirá interdição de vias no centro da cidade algumas horas antes do início do desfile, a ser realizado no sábado, 7. O trabalho de organização do trânsito será feito pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN).

