Temporal derruba árvores e causa prejuízos em carros, imóveis e unidades de saúde em Rio Branco

A forte chuva que caiu em Rio Branco na tarde desta quarta-feira, 04, causou estragos em diversos pontos da capital acreana. No bairro São Francisco, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao desabamento parcial de uma edificação.

Na Avenida Ceará e na Nações Unidas, dezenas de árvores caíram devido às rajadas de vento. Ao menos dois carros foram atingidos e ficaram danificados com a queda dos galhos. Ambos os veículos estavam estacionados e ninguém ficou ferido. Um poste de energia elétrica localizado próximo ao bairro Estação Experimental também foi derrubado pela ventania.

Uma loja de tintas localizada na Avenida Ceará teve prejuízos quando uma árvore caiu sobre várias latas do produto. No prédio do antigo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), as árvores caídas impedem e dificultam a passagem.

Na Fundação Hospitalar, um vídeo mostra o forro totalmente comprometido e com inúmeras goteiras durante o temporal. Parte da fiação elétrica ficou exposta.

Pedestres e motociclistas tiveram que se abrigar do temporal em estabelecimentos comerciais. As previsões do tempo já apontavam para a possibilidade de temporais e ventanias nesta quarta. O portal O Tempo Aqui previu a ocorrência de temporais, chuvas fortes, raios e ventanias em áreas do município.