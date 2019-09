Rua 6 de Agosto será fechada para festividade do Dia da Amazônia, nesta quinta-feira (05)

Foi suado, mas o Atlético Acreano venceu o Remo na noite desta terça-feira, 3, no estádio Florestão pelas quartas de final da Copa Verde.

O time paraense ainda chegou a sair na frente no finalzinho do primeiro tempo com Eduardo Ramos. Na segunda etapa, o Galo do segundo distrito mostrou poder de reação e, de virada, com gols de Marquinhos e Geovane venceu o time paraense por 2 a 1.

Com a vitória em casa, o Atlético vai precisar apenas de um empate na semana que vem em Belém para alcançar as semifinais da competição.

Confira os lances da partida pela competente lente do fotógrafo Sérgio Vale.