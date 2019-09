Proposta de Gonzaga é redenção econômica para o Acre!

O deputado Luís Gonzaga (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, está propondo uma das medidas mais arrojadas para assegurar o desenvolvimento econômico do Acre a curto, médio e longo prazo. É a construção de uma rodovia ligando o Brasil pelo Estado do Acre, desde o Vale do Juruá, a Pucallpa, no Peru. A ideia é promover uma das maiores integrações rodoviárias da América Latina abrindo, inclusive, as portas para os demais países Centro-Americanos.

Luís Gonzaga diz que a ideia não é nova. “É um antigo sonho acalentado por muitas gerações de políticos do Acre, que já pensavam nessa integração com o Peru abrindo os portos do Pacífico para a conquista do mercado oriental. Cita como exemplo o ex-senador Aluízio Bezerra, o governador Orleir Cameli, tio de Gladson Cameli, e tantos outros que semearam esse sonho que pode se tornar realidade.

O parlamentar tucano vê inúmeras vantagens na ligação com o Peru, via Cruzeiro do Sul. Entre elas, a diminuição da distância com Lima em mais de mil quilômetros, rota segura e eficiente para o transporte da produção de toda a região Norte e parte do Centro-Oeste, os novos mercados a serem atingidos: Lima 8 milhões de habitantes, Peru 32 milhões de habitantes (só em Pucallpa são 270 mil), além de outros países da América Latina. “Seria a redenção econômica definitiva do Acre”. Porém, o mais importante para ele é o traçado da rodovia que cruzaria a Serra do Divisor por um vale sem a necessidade da construção de túneis ou mesmo subir o relevo.

. O debate sobre as queimadas continua dentro e fora da Câmara de vereadores e da Assembleia Legislativa.

. Desta vez o empresário Jarbas Soster entrou na briga questionando as queimadas, cuja fumaça sufocava Rio Branco em anos anteriores e que, pouco ou quase nada era feito.

. Segundo Jarbas, no ano de 2025 as florestas do Acre literalmente pegaram fogo destruindo o que tinha pela frente, matando centenas de animais silvestres.

. Naquela época, diz ele, não me lembro de ninguém responsabilizando o governo pelos incêndios!

. Jarbas se opôs a denúncia da Ângela, filho do líder sindical, Chico Mendes, ícone mundial da preservação do meio ambiente.

. “Por que não denunciava antes”, questiona ele.

. E agora, depois que decidiu disputar a prefeitura ano que vem, o empresário Jarbas vai entrar em todos os assuntos polêmicos; bola dividida é com ele mesmo!

. O mês está só começando…

. O dia do fogo é o Sete de Setembro!

. Isto desde que meu bisavô era menino.

. Combater o desmatamento ilegal e as queimadas é dever de todos, Xantipa!

. O deputado Edvaldo Magalhães tem toda a razão quando diz que o candidato (a) a ser definido pelas forças progressistas na eleição de prefeito tem que mostrar a cara.

. Hoje a prefeitura é administrada pelo PSB, PT e PCdoB, que teve suas falhas, mas, também, um importante legado a ser apresentado para a população.

. É nós e eles; não há como (nem porquê) esconder esse fato!

. Quem não assume a posição é tipo o filho que tem vergonha dos pais!

. A dupla de sagueiros do governador na Assembleia Legislativa, deputados Neném Almeida (sem partido) e Gerlen Diniz (Progressista) fez um bom jogo na sessão!

. Fizeram uma boa defesa do governo!

. Sempre escolhendo as gestões passadas do PT como saco de pancadas!

. Mas, se não bater no PT vai cacetar quem mesmo?!

. Porém, o Damião sanfoneiro dizia que, “quem leva o pau para bater tem que levar também o saco para apanhar”.

. A Secretaria de Saúde precisa divulgar mais suas ações, as mudanças!

. Os deputados, às vezes, se perdem na tramitação dos processos legislativos…chama a Evelena!

. Se for no governo, chama o Ribamar!

. A propósito, o governador Gladson precisa ouvir mais o Ribamar (Casa Civil); é um bom conselheiro!

. Já dizia o rei Salomão:

. “A sabedoria de um governante está na multidão dos conselhos”!

. Meu avô, que não tinha nada a ver com Salomão, também dizia:

. “Quem não ouve conselho, ouve coitado”.

. Bom dia!