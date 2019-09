Promotor de Justiça quer penas altas para acusados de fraude em licitações em Brasiléia

O governador Gladson Cameli anunciou durante a ExpoAcre 2019 que decidiu não ampliar a parceria com o grupo Associação Nacional de Saúde (Ansal) que tem à frente a irmã Nair. O motivo, segundo Cameli é a insatisfação com a produção no maior hospital do Juruá. “Pagamos os repasses rigorosamente em dias e parece que estamos sempre pedindo favores”, desabafou.

Segundo a reportagem apurou, a determinação para não ampliar a parceria com as irmãs e servas de Maria, partiu dos coronéis que ajudam na gestão da secretária de saúde, Monica Feres. O Palácio quer inaugurar a nova UPA no aniversário da cidade de Cruzeiro do Sul, dia 28 de setembro.

O ex-secretário de saúde Alysson Bestene teria aberto um diálogo amplo com a associação para que o grupo assumisse a gestão da UPA. O governador Gladson Cameli chegou a elogiar o trabalho das freiras durante audiência com o clero da Igreja Católica no Acre.

O estado tinha dividas em dezembro do ano passado, que ultrapassava os R$ 13 milhões com a Ansal. Ás greves anunciadas pelos médicos e uma queda de braço com a atual gestão podem ter influenciado na decisão do Palácio Rio Branco.

Em recente evento em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli, anunciou a regionalização da saúde com a gestão direita de recursos e afirmou a necessidade de melhoria dos índices da saúde no Juruá.

Ainda de acordo o governador, serão anunciados a construção de dois novos pavilhões no Hospital do Juruá, a reforma no Hospital Dermatológico e a entrega do Hospital de Mâncio Lima.

Procurada pela reportagem, a irmã Nair que preside a associação, não atendeu as chamadas e nem retornou a ligação feita para o Hospital do Juruá.