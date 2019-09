Professora que passou em concurso diz que não assume cargo por perseguição política

Em julho deste ano, quando saiu o resultado do concurso da Secretaria Estadual de Educação para professor, Leila de Figueiredo Silva era só felicidade no município do Jordão, já que foi a única aprovada para o cargo de professor de língua portuguesa.

Na cabeça da professora era apenas questão de tempo ser convocada, já que existem pelos menos dois professores provisórios trabalhando na disciplina. A alegação do concurso foi exatamente para substituir professores com contratos provisórios ou emergenciais por professores contratados por concurso público.

Só que o tempo passou, aprovados para outros cargos do mesmo concurso foram chamados, menos a professora Leila.

Ela afirma que é vítima de perseguição política. “Só eu passei para língua portuguesa. Agora, chamaram os primeiros colocados de todos os municípios, menos eu aqui de Jordão. Por perseguições políticas o coordenador do núcleo tá boicotando a minha convocação. As necessidades partem do núcleo, sendo que na escola precisam de dois professores que tem contratos provisórios. Estou indignada e quero buscar meus direitos. Tem a vaga, eu fui aprovada e porque não me chamam?”, diz Leila.

o coordenador do núcleo da Secretaria Estadual de Educação no Jordão é Espiridião Júnior, que já foi prefeito do município por duas vezes. Em contato com o ac24horas, diz que não foi consultado pela SEE sobre as necessidades de professores, faz elogios à professora e diz que é favor da sua contratação.

“Infelizmente, o governo veio chamar os aprovados agora já tendo iniciado o ano letivo. Aqui em Jordão temos apenas um professor de biologia que foi convocado. No caso dela, é uma surpresa não ter sido convocada. A SEE não nos perguntou se há necessidade. Se me perguntarem eu vou dizer que existe sim a necessidade. Que fique bem claro, eu sou a favor que o Estado a convoque, já que a Leila é uma ótima professora”, diz Espiridião.