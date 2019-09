Processo seletivo para vagas remanescentes do Fies começa hoje (4)

Representantes do Movimento SOS Ponte, grupo criado por moradores e comerciantes dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia para reivindicar a construção de uma nova via de acesso entre as duas cidades, estiveram na Câmara de Vereadores de Brasileia na sessão desta terça-feira, 3, para solicitar a convocação de uma audiência pública para debater o assunto.

Jamerson Honório, um dos membros do movimento, descreveu a oportunidade de estar na “Casa do Povo” expondo o anseio da população da fronteira quanto à necessidade da construção de uma nova ponte ligando as duas cidades, que são separadas apenas pelas águas do Rio Acre.

“É uma caminhada que não é de hoje. Pedimos o apoio dos deputados federais, pois sabemos que é uma emenda que precisa ser coletiva. Sabemos também do compromisso do governador e que ele tem que pegar essa responsabilidade para ele e pressionar a bancada federal para que venha sair esse recurso. Até hoje só foi promessas políticas de campanha”, disse.

O vereador Antônio Francisco (PT) afirmou que a reivindicação do movimento SOS Ponte é muito digna que deve ser fortalecida para resolver a questão da ponte entre Brasileia e Epitaciolândia.

“Sugerimos que se fortaleça essa comissão do SOS Ponte, juntamente com vereadores e autoridades do município, para fazermos uma peregrinação nos parlamentares federais solicitando que seja alocada uma emenda em conjunto para ajudar o governo do estado. Os empresários estão muito preocupados porque vai aumentar o movimento nas cidades com a inauguração da ponte do Rio Madeira e temos que estar precavido com essa ponte que está sendo um caos”, afirmou o vereador petista.

A construção de uma nova ponte entre Brasileia e Epitaciolândia é uma reivindicação antiga da população das duas cidades. No primeiro semestre deste ano, o governador Gladson Cameli autorizou a troca do assoalho e a pavimentação asfáltica da pista da ponte que liga os dois municípios e se comprometeu em buscar recursos para a construção de uma nova.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Brasileia.