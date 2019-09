Sena Madureira assina convênio para ofertar curso de Pedagogia e Pós-Graduação

Um importante passo para o progresso do ensino superior no município de Sena Madureira foi dado na tarde dessa terça-feira (03). Durante solenidade no núcleo da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Sena, a prefeitura e a instituição oficializaram a implantação do curso superior de Pedagogia e Pós-Graduação em Educação Infantil na cidade.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) participou da ocasião e falou da importância de manter a parceria com a Ufac. “Isso demonstra o nosso compromisso na área educacional, pois sem educação não se tem saúde e outras ações que nos é essencial ao nosso dia a dia. A vinda desses cursos irão beneficiar muitas pessoas que sonham em ter um nível superior nesta área, e não poderia ir até Rio Branco para realizá-lo”, afirma.

Agora, os munícipes só precisam se preparar para terem acesso ao ensino superior, por a oportunidade de estudar sem precisar mudar de cidade já está garantida pela prefeitura, por meio do convênio com fechado com a Ufac. Altemir Lira, secretário de Educação no município, destacou o compromisso da atual gestão com uma educação de qualidade.

“Os índices mostram o avanço que Sena já teve nesta área, e hoje, com a assinatura deste convênio, nos alegra muito, pois gera mais oportunidade para nossa juventude, onde há pessoas que sempre sonharam em ter um curso superior nesta área”, garantiu o secretário.

O Prof. Dr. Josimar Batista, vice-reitor da Ufac, comentou a parceria com o Poder Público de Sena. Segundo ele, quem sai ganhando é a comunidade do terceiro maior município do Estado. “É um momento muito importante para Sena Madureira, e todos que trabalham na área educacional do município. Com estes novos cursos que estaremos oferecendo em parceria com a prefeitura, estarão dando oportunidade a muitos senamadureirenses terem uma qualificação profissional a nível superior”, disse Batista.

Também participaram da solenidade que marcou a assinatura do convênio entre prefeitura e Ufac, a representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município, Vânia Líbio, vereador Boa Ideia, comandante do Corpo de Bombeiros e demais autoridades, como gestores e educadores ligados à educação de Sena Madureira.