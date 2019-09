MPAC oferece denúncia contra organização criminosa que atuava na região do Alto Acre

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Saúde Pública, emitiu um posicionamento na manhã desta quarta-feira, dia 04, sobre o caso de suposta fraude apontado por alguns candidatos sobre o resultado final do último processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ocorre que após homologação do processo seletivo simplificado do edital nº (005/2019), um candidato procurou o ac24horas para expor a situação de outra candidata, que teria zerado as questões de Língua Portuguesa e mesmo assim fora classificada dentro das 46 vagas disponíveis para o cargo de enfermeira em Rio Branco.

De acordo com o denunciante, Língua Portuguesa seria um dos critérios adotados para o caso de desempate, e mesmo a candidata não acertando nenhuma das cinco questões, conseguiu se classificar dentro das vagas ofertadas.

Segundo o promotor Glaucio Oshiro, o órgão só pode agir se houver formalização junto ao MP pedindo investigação do caso. “O Edital está muito claro e a explicação da assessoria [do governo] procede. Se não houver nenhuma formalização, não será instaurado procedimento”, afirma o promotor.

A porta-voz do governador Gladson Cameli, Mirla Miranda, explicou o Edital trata como provas as seguintes modalidades: Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. “No caso dos “Conhecimentos Gerais” temos pelo Edital que o caderno de provas subdivide-se em mais de uma disciplina neste caso “Língua Portuguesa e História e Geografia do Acre” para cargos de nível superior, eis aqui que, simplesmente zerar a disciplina de Língua Portuguesa não resulta imediatamente em zerar a prova, uma vez que dentro dessa mesma prova existe outra disciplina que pode a ser pontuada”, informou.