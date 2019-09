Mapa mostra que risco de fogo é “crítico” na região do Baixo Acre

O risco de ocorrência de incêndios florestais é crítico na região do Baixo Acre e mínimo no Vale do Juruá para estes dias. O mapa de risco foi divulgado nesta terça-feira (3).

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) o princípio do Risco de Fogo, tecnicamente indicado pela sigla RF, é o de que quanto mais dias seguidos sem chuva em um local, maior o risco de queima da sua vegetação. “Adicionalmente, são incluídos no cálculo os efeitos do tipo da vegetação e do ciclo natural de seu desfolhamento, da temperatura máxima e umidade relativa mínima do ar diária, assim como a presença de fogo na área de interesse”, informa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).