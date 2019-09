Inteligência investiga apreensão de ilícitos supostamente “plantados” na construção de presídio

O anúncio da homologação, pelo governo do Acre, da contratação de 340 profissionais para atuar no fortalecimento da rede estadual de Saúde chegou a Xapuri como uma injeção de ânimo para o diretor do hospital Epaminondas Jácome, João Honorato Cardoso, que desde quando assumiu a gerência da unidade de saúde tem enfrentado várias dificuldades para manter o quadro de médicos em conformidade com a demanda do município.

Mesmo com a garantia de três médicos que fizeram o último processo seletivo simplificado para atuar no município, o gestor aguarda ser contemplado com pelo menos mais um profissional para conseguir fechar a escala semanal de plantões do hospital.

“Estamos, no momento, com os plantões das segundas e quartas-feiras descobertos. Temos uma de nossas médicas de licença maternidade e precisamos repor essa deficiência. Para isso, já fizemos várias reivindicações à Secretaria de Estado de Saúde”, explica.

Hospital sobrecarregado

Apesar de ser voltado apenas para o atendimento de urgência e emergência, o hospital Dr. Epaminondas Jácome realiza uma média de 1.700 atendimentos ambulatoriais por mês, segundo João Cardoso.

“São pessoas que, mesmo com a disponibilidade de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), procuram os serviços do hospital aumentando a demanda e sobrecarregando os profissionais vinculados à unidade”, diz.

A médica Deinviane Medeiros afirma que a população precisa se conscientizar de que o hospital deve ser procurado apenas para as emergências. Segundo ela, as pessoas não conseguirão ser atendidas de maneira adequada por um profissional que está incumbido de atender toda a demanda de um hospital.

“As unidades de saúde de Xapuri têm excelentes profissionais para tratar da população de maneira mais adequada do que os que estão no hospital atendendo clínica médica, pediatria e a parte obstétrica, nos casos dos partos normais. Nós, médicos do hospital, estamos sobrecarregados e precisamos que a população entenda isso e procure as Unidades Básicas de Saúde para os casos que não são urgência ou emergência”, ressalta.

Contratações do governo

Segundo foi divulgado pela Agência de Notícias do Acre, o governador Gladson Cameli homologou nesta segunda-feira, 2, com publicação no DOE nesta terça-feira, 3, a contratação de 340 profissionais para atuarem no fortalecimento e ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e nas unidades hospitalares que fazem parte da rede estadual de Saúde em Rio Branco e mais 17 municípios, incluindo aqueles considerados de difícil acesso.

Do valor total das vagas ofertadas, 212 foram preenchidas por médicos de diversas especialidades. A contratação também contempla enfermeiros, técnicos em enfermagem, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes administrativos, entre outros. Estes profissionais serão devidamente capacitados e começam a atuar no atendimento à população acreana a partir deste mês.

“Estamos fazendo de tudo para melhorar a qualidade da saúde pública que é oferecida para a nossa população. A contratação destes profissionais é só o começo daquilo que estamos planejando para dar mais condições de trabalho para estes profissionais que são responsáveis por salvar vidas e que serão valorizados durante a nossa gestão”, ressaltou Cameli durante o ato de homologação.

A contratação foi realizada por meio de processo seletivo simplificado e possui validade de um ano. Durante sua fala, Gladson Cameli recordou que o concurso substitui contratos precários e irregulares firmados pela gestão passada e que não serão mais admitidos pela atual administração estadual.

Com informações do repórter Wesley Moraes, da Agência de Notícias do Acre