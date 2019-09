“Estou a disposição para cumprir a lei”, diz Gilson da Funerária

Após uma extensa agenda com Ministros do governo de Jair Bolsonaro em Manaus (AM), o governador Gladson Cameli (Progressistas) retornou ao Acre na noite desta terça-feira,3, com o intuito de tentar convencer a ex-secretária de Fazenda, Semírames Dias, a retornar a titularidade do cargo após pedir demissão na semana passada. A reunião ocorreu no escritório político do governador, longe dos holofotes do Palácio Rio Branco.

O ac24horas apurou que durante o encontro, Gladson e Semírames tentaram por fim aos tensionamentos que ocorreram na gestão. A Auditora do Tribunal de Contas deu sinais de que poderá reconsiderar a sua decisão e retornar ao cargo.

À reportagem, Gladson afirmou que a reunião foi “ótima” e que até o meio-dia desta quarta-feira, dia 4, terá uma resposta definitiva de Semírames sem dar maiores detalhes. Dias foi substituída na pasta pelo secretário de articulação, Alysson Bestene, que atua no cargo de gestor das contas do Estado interinamente.

Nos bastidores, Cameli ainda não teria conversado com nenhum outro pretenso secretário e aguardava uma decisão de sua ex-secretária. Até então, o governo não trabalha com nenhum plano B. O Chefe do Palácio Rio Branco chegou a afirmar que não estava pensando em nenhum nome antes de definir a situação da gestora de contas.