Fenômeno solar é visto por moradores do município de Tarauacá; veja o vídeo

O jornalista Ayres Rocha, do “Jornal do Acre” teve uma participação especial e interativa com a jornalista Jéssica Senra, do “Bahia Meio Dia”. A gravação foi ao ar na edição desta terça-feira (3), no jornal local baiano.

O bate-papo entre os jornalistas foi uma prévia da participação da dupla no comando do “Jornal Nacional”, no próximo sábado (7), que será parte das comemorações dos 50 anos do noticiário da Rede Globo.

Ayres Rocha e Jéssica Senra terão participação no feriado de Independência do Brasil, e a data foi o assunto tratado por eles, onde cada um destacou a importância e história de luta dos povos acreanos e baianos. “O povo baiano e o povo acreano tem muita coisa em comum, principalmente nesta questão de ser um povo lutador”, comentou Jéssica, em referência aos processos de independência do Brasil, na Bahia.

Ayres, então, destacou a peculiaridade do estado do Acre, um território incorporado ao Brasil que lutou pela anexação. “O Acre foi o único estado do país que lutou, literalmente, com derramamento de sangue para que ele passasse a pertencer ao Brasil. Por pouco eu não seria um boliviano, mas graças a Deus eu sou um brasileiro nato”, completou.

Ao término da gravação, Ayres, que já está no Rio de Janeiro, agradeceu pela participação no programa Bahia Meio Dia. “A honra vai ser minha, vai ser Acre e Bahia, com certeza espero que nos sejamos muito felizes nesse projeto e com certeza a gente tá muito feliz em participar desse projeto do jornal nacional 50 anos.