Exposição “Dias no Aterro” começa nesta quinta-feira (05), no Sesc centro

Policiais Militares do 4° Batalhão prenderam na tarde desta quarta-feira (4), Railine Moreira, de 25 anos e Ketrly Cruz, 22 anos, e apreenderam drogas, rádios comunicadores Walk talk e celulares em uma casa localizada no Beco São Domingos, no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Inicialmente a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma empresa de TV a cabo no bairro Isaura Parente. Um homem não identificado chegou com um mototáxi, adentrou a empresa e de posse de uma arma de fogo rendeu uma funcionária e roubou um celular. Em seguida o criminoso voltou aonde se encontrava o mototaxista e seguiu para o bairro 6 de Agosto.

A vítima conseguiu ver a placa da moto do mototaxista e passou para polícia que identificou o homem em um ponto de corrida. Ao perguntar pelo criminoso, o mototaxista disse que não o conhecia, e que ele pegou uma corrida. O profissional levou os policiais até a casa aonde o assaltante foi deixado, no Beco São Domingos no bairro 6 de Agosto. Quando os policiais chegaram no local encontrou uma mulher em frente da casa, a mesma negou conhecer o assaltante e autorizou que os Policiais entrassem na residência. Foi feito uma revista na casa e a PM encontrou em posse de uma outra mulher, 25 papelotes de pasta a base de cocaína, 400 gramas de maconha, 6 rádios comunicadores Walk talk, 1 balança de precisão, 5 celulares, 1 relógio e R$ 285,00 em espécie. O assaltante não foi preso.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e Railine e Ketrly foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.