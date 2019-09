Conab distribuirá neste mês cerca de 1,8 mil cestas básicas para tribos indígenas do Acre

Foi aprovado por unanimidade um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul (CMCZ), na última terça-feira (03) que trata sobre isenção de taxas de inscrição em concursos municipais, para cidadãos que contribuem com a Justiça Eleitoral durante as eleições.

Pela proposta, os cidadãos que prestarem serviços no período eleitoral visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em referendos, terão direito à isenção de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, pelo prazo de até 2 anos após o pleito eleitoral.

O autor do PL, o vereador Antônio Costa (MDB), destacou a importância “A iniciativa visa valorizar, de alguma forma, as pessoas que contribuem com a democracia em nosso país. Os agentes honoríficos, como são conhecidos, são aqueles cidadãos que prestam serviço ao Estado sem receberem uma contrapartida para isso, como é o caso dos mesários, chefes de seção, coordenadores, dentre outros. O projeto em si visa ajudar, as pessoas que prestam esse serviço a Justiça Eleitoral”.

A lei aprovada pelo legislativo aguarda agora a sanção do prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas).

