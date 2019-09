Billie Eilish lança nesta quarta-feira novo clipe com mensagem ambientalista

Após a explosão mundial do hit “bad guy”, a adolescente Billie Eilish estreou nesta quarta-feira (dia 4) um obscuro vídeo para “all the good girls go to hell”, outra canção do álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. O clipe retoma a pegada sombria e densa da videografia da jovem cantora.

O vídeo tem início com Billie Eilish em uma cirurgia de aplicação de asas onde é transformada em uma espécie de “anjo negro”.” Após perceber ser incapaz de voar, a cantora cai do céu em local similar ao inferno onde acaba sendo consumida pelas chamas.

O vídeo traz uma mensagem ambientalista, segundo Eilish. “Neste momento, existem milhões de pessoas ao redor do mundo implorando para os nossos líderes prestarem atenção. Nossa Terra está aquecendo em um ritmo sem precedentes, os icebergs estão derretendo, nossos animais estão sendo envenenados, nossas florestas estão queimando”, escreveu a artista em uma mensagem publicada na descrição do vídeo no YouTube.

Antes mesmo de virar clipe, “all the good girls go to hell” já alcançou o Top 10 nas paradas da Austrália e da Suécia. Já no concorrido mercado dos Estados Unidos, antes de ser single, a faixa já tinha alcançado o 46º lugar. Esse é oficialmente o sexto single do álbum da jovem cantora já que quatro deles foram lançados antes do disco em si.