Agentes de Cruzeiro do Sul fazem manifestação por melhorias

O baixo volume do Rio Juruá, deixa evidente a necessidade da ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul e cidades isoladas como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. A única forma de abastecimento da alimentos, combustível e demais itens de consumo, é pelo Rio Juruá. Os voos nem sempre são regulares e boa parte da população, não tem acesso ao transporte aéreo.

Nesta terça-feira, 3, o nível do Rio Juruá, em Porto Walter, é de apenas 29 centímetros.

Um barco com 30 toneladas que faria a viagem Cruzeiro do Sul à Porto Walter em 8 horas já não vai mais até a cidade devido ao baixo volume do manancial. Agora são barcos com 10 toneladas que levam até 3 dias no percurso e antes da chegada na cidade, tem que distribuir a mercadoria para canoas menores.

A abertura da estrada ligando Porto Walter a Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, de acordo com o prefeito Zezinho Barbary, é a solução para o problema. E o Governo do Estado e a prefeitura iniciaram os trabalhos.

A prefeitura de Porto Walter já abriu o acesso de 27 km até o Rio Juruá Mirim, limite com Cruzeiro do Sul. Agora cerca de 30 km devem ser abertos até Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

O Deracre faz o levantamento topográfico e o estudo de impacto ambiental na região do igarapé Maloca até as margens do Rio Juruá Mirim.

O prefeito Zezinho Barbary, diz que a parceria com o governo por meio do Deracre “deverá resolver o problema do isolamento por meio da ligação terrestres com Cruzeiro do Sul. Não é possível a população de Porto Walter não ter acesso a Cruzeiro do Sul que fica há cerca de 100 km daqui. O projeto vem de outras gestões, mas nunca saiu do papel. Agora nós vamos começar e terminar”, citou o prefeito destacando a expansão do Programa Luz para Todos nos ramais e áreas ribeirinhas de Porto Walter.