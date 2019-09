Acreanos já pagaram quase R$ 2,5 bilhões em impostos este ano

O estudioso do clima, Davi Friale, emitiu um alerta no portal O Tempo Aqui para esta quarta-feira (4) no Acre: o fumaceiro vai voltar. E ele explica porque: “os ventos, no Acre, mudaram de direção, devido à chegada de uma frente fria, e passaram a soprar do sul, com variações de sudeste e de sudoeste, ou seja, da Bolívia e do Peru. Assim, durante esta semana, a fumaça volta a atingir o Acre, com bastante concentração”.

Segundo ele, as queimadas nos territórios boliviano e peruano continuam intensas. O Peru chegou a decretar emergência ambiental no Departamento de Madre de Dios, que faz fronteira com o Acre e a Bolívia.