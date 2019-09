Abertas inscrições para II Semana Acadêmica de Administração do Instituto Federal do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) já está com inscrições abertas para a II Semana Acadêmica de Administração da instituição. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade, e será realizado entre os dias 09, 10 e 11 de setembro. Para participar, basta se inscrever pelo link https://www.even3.com.br/2saadm/. Este ano, o evento tem como tema central “O empreendedorismo como perspectiva para uma gestão inovadora”.

Segundo o coordenador do evento, professor Marcus Marcelo Silva Barros, a Semana Acadêmica de Administração busca promover integração entre estudantes, docentes e profissionais que atuam na área. Além de palestras, também serão realizadas oficinas e minicursos.

Entre as atividades, terá no dia 09 de setembro, às 13h, com credenciamento dos participantes. Na sequência, será realizada a abertura do evento, juntamente com a palestra “O empreendedorismo como perspectiva para uma gestão inovadora”.

Já no dia 10 de setembro, serão realizados os minicursos “Profissões do futuro para o mundo do trabalho”, “Assistência virtual com ênfase em Gestão Administrativa e Marketing Digital”, além das oficinas de “Desenvolvimento de Ideias” e “Bussiness Model Canvas”.

No dia 11 de setembro, os participantes das oficinas e minicursos continuam as atividades. O evento está programado para ser encerrado às 17h, com um momento cultural.

Ascom/Ifac