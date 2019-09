Vídeo mostra homem tentando agredir servidores no Pronto-Socorro ao saber da morte de avó

No último sábado, 31, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC) aconteceu a abertura dos jogos entre as Atléticas dos cursos da instituição, chamados de “Orjia”.

Esse tipo de competição tem se tornado uma verdadeira febre em todas as instituições de ensino superior do país, tanto públicas quanto privadas.

Mas a abertura do evento na UFAC provocou um momento, no mínimo, constrangedor.

Cada Atlética tinha o direito de fazer uma entrada de apresentação de seus membros. Só que uma delas, fazendo jus ao espírito universitário, resolveu usar como tema para a entrada uma música com uma letra mais do que pornográfica. A música, de autoria do MC 2K, fala de forma objetiva e direta sobre sexo oral.

Isso tudo com a presença da reitora Guida Aquino e de outros pró-reitores da UFAC. É nítido o desconforto e o sorriso sem graça da gestora ao perceber a letra da música.

Veja o vídeo: