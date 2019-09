Terça-feira será de tempo quente e abafado com possibilidade de chuvas fortes

A Embrapa realizará nos dias 18 e 19 de setembro, o curso Melhoramento Genético de Gado de Corte, que visa capacitar extensionistas, técnicos, pecuaristas e estudantes de ciências agrárias para fortalecer a qualidade do rebanho bovino do Estado com uma produção genética superior.

O curso faz parte das ações do Programa de Melhoramento Animal Geneplus Embrapa, um serviço especializado.

Nos dois dias do curso, além do Geneplus, serão abordados temas como os benefícios dos programas de melhoramento genético, como conduzir o processo de seleção de animais para obter maior eficiência produtiva e avaliar o impacto econômico da adoção do melhoramento genético na propriedade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de setembro, por meio do telefone (68) 3212-3401 ou pelo e-mail: [email protected] A aulas serão no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).