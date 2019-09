Servidores do Detran realizam assembleia e indicativo de paralisação não está descartado

A Prefeitura de Feijó, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social, publicou o edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado nº (383/2019) para contratação de profissionais para atuarem junto aos programas Bolsa Família e Criança Feliz.

A convocação dos candidatos aprovados foi feita, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (03).

Os candidatos deverão comparecer no prazo de 03 (três) dias, contados a partir desta terça-feira (03), na Prefeitura de Feijó, na Secretaria de Administração, sito à Avenida Plácido de Castro, 678 – Centro, em Feijó-AC, no horário de expediente, com a original e cópia dos documentos listados abaixo, para efeito de contratação:

Carteira de Identidade, CPF, Título de eleitor, Carteira de Trabalho (página com foto e data de emissão), Comprovante com nº do PIS/PASEP, Comprovante de quitação eleitoral, Comprovante de endereço (especificar o Bairro) Comprovante que está quite com o serviço Militar (para homem) Diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação, Conta bancária, Certidão de nascimento ou casamento, Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos, Carteira de registro profissional (se for o caso), Comprovante/Declaração de anuidade do conselho de classe em dia, Declaração de compatibilidade de horário, Exame médico admissional, Declaração de Acumulação de Cargo Público, Certidão de antecedentes criminais.

Caso o candidato não compareça dentro do prazo de três dias, ou não comprovar os requisitos exigidos para o cargo será considerado desistente e eliminado.

Veja os aprovados: