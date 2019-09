Selma Neves deve ser a nova presidente do PT de Rio Branco

A professora Selma Neves é candidata única e deverá ser aclamada presidente do Diretório Municipal do PT em Rio Branco no próximo dia 8, na sede do partido (Rua Melão, 112, Morada do Sol) no evento que começa com um café da manhã. Depois, segue-se o PED, o programa de eleições diretas do PT, momento em que os filiados votam para vários níveis de cargos locais e nacionais.

Selma Neves tem 33 anos de filiada ao PT e, como ela mesmo diz, viveu todos os momentos da legenda, avaliando que os dias atuais são de “baixa”, mas que o partido ainda é a grande trincheira da resistência política no Estado e no País. “Somos o principal partido de resistência contra o desmonte que está acontecendo no Brasil e no Acre”, diz, que também tem a convicção de que o ex-presidente Lula é um preso político e, por isso, o “Lula Livre” segue como uma das bandeiras nesse próximo período.

Sendo única em uma legenda de muitas pessoas que se sobressaem, a candidatura de Selma é vista por ela como fruto da unidade que forjou o PT no Acre. “Sempre nos mantemos unidos e por isso estivemos no poder durante 20 anos no Acre. Sempre soubemos construir a unidade do PT”, diz.

O partido está todo empenhado em suas eleições. O debate sobre candidaturas para 2020 vem depois. Por enquanto, a previsão é de conversas com os líderes que já tem experiência em eleição municipal -entre eles, Angelim, Jorge Viana e Marcus Alexandre -para avaliar o futuro. O Diretório Nacional recomenda que nas capitais o PT lance candidato próprio, mas o apoio a outro partido não está descartado.