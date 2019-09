Programa seleciona estudantes para bolsas integrais no Ensino Médio

No mês de setembro acontece o III Festival de Dança de Rio Branco com o tema: “A Dança Transcende a Cidade”. O evento é realizado pela Associação de Dança do Acre (Asdac).

As inscrições começaram nesta segunda-feira (02) e seguem até a próxima segunda-feira, 09, e podem ser realizadas por meio de formulário online.

Os Interessados devem preencher a ficha de inscrição com indicação do nome completo, RG e CPF, endereço completo, e-mail e telefone, bem como enviar arquivo em MP3 da música da apresentação em anexo.

Ao participante menor de 18 anos será exigida a autorização dos pais ou responsáveis para a participação no festival, mesmo que o pai esteja junto, entregue com antecedência a organização, na categoria performance não é aceito menor de idade.

Os candidatos devem acessar o perfil @dancariobranco, no Instagram, ou o blog do Movimento de Dança (Moda) para mais informações.

A taxa de inscrição ficou definido no valor de R$ 20. Os filiados da ASDAC estão isentos da taxa de inscrição.

A primeira etapa classificatórias ocorre na quadra da escola Marilda Gouveia, no Bairro João Eduardo I Rua Campo Grande 940. Dia 21 de setembro as 18h. A segunda etapa classificatória ocorre no Ceja da Cidade do Povo , dia 12 de outubro as 18h. A terceira etapa classificatória ocorre na Praça do Céu da Cidade Nova, dia 26 de outubro.

A semifinal acontece no dia 16 de novembro a partir das 18h no Cine Teatro Recreio. E a grande final ocorre no cine Teatro Recreio dia 08 de dezembro as 18h.

O Festival é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

Associação de Dança do Estado do Acre- ASDAC, premiará os competidores classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar com os valores entre R$ 500 até 2.200 dependendo da categoria do participante.

LINK DAS INSCRIÇÕES POR CATEGORIA/GRUPO: https://forms.gle/dbeU6eJXGygn1ebS8

INSCRIÇÃO CATEGORIA PERFORMANCE: https://forms.gle/KYnpQtBSnPtvTnCg8

INSCRIÇÃO CATEGORIA DUO: https://forms.gle/FiXuVkyfTytREg1V7

INSCRIÇÃO CATEGORIA CIRCENSE: https://forms.gle/ac1ALbDBWPDHrVya9

CATEGORIA SOLO: https://forms.gle/q2thAmhC7YZ6QG1HA