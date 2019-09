Programa Saúde Itinerante atende mais duas comunidades rurais em Sena Madureira

No último final de semana, a prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma etapa do programa Saúde Itinerante no município. Desta vez, contemplou moradores da comunidade Lira Castro e 7 de Setembro, situadas às margens do Rio Iaco.

A ação ocorreu em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e levou saúde e oportunidades de atendimento às comunidades ribeirinhas e localizadas ao longo dos ramais que cortam a cidade.

Segundo o titular da pasta de Saúde em Sena, Daniel Herculano, o objetivo é atender o maior número de pessoas possível e para isso, contam como apoio e incentivo do prefeito Mazinho Serafim, que tem priorizado os atendimentos na zona rural. “Levamos ações preventivas e educativas, higiene bucal, vacinação, aferição da pressão arterial, consultas, atendimentos com médicos, veterinário para vacinar cães e gatos, entre outros, como o cadastro do Bolsa Família”, disse Herculano.

Este ano, a prefeitura implementou uma novidade no Saúde Itinerante, que é o agendamento para as pessoas que precisam realizar os exames de eletrocardiograma. Durante o verão, todos os finais de semana as equipes da prefeitura se deslocam para locais mais longínquos do município levando as ações do programa.

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) também acompanhou os trabalhos e falou da importância da iniciativa do Poder Público. “Com isso, todos recebem o suporte necessário dado pela nossa secretaria de Saúde e pelo prefeito Mazinho, além do apoio de toda equipe, dos colegas enfermeiros, médicos, odontólogos entre outros. Estou feliz com a aceitação dos moradores, que participaram e nos recebem muito bem em suas comunidades”.

Um dos coordenadores da comunidade 7 de Setembro, destacou que a ação é positiva e destacou o trabalho da prefeitura. “Agora recebemos na porta de nossas casas uma grande oportunidade de se consultar e ainda receber os medicamentos. Quero parabenizar a todos os envolvidos nesta grande ação em prol da nossa gente, e de nossa família”, disse o morador, Raimundo Gomes.