Presidente do PT pede que partido ganhe a prefeitura de Rio Branco e retome o Governo

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann gravou um vídeo direcionado ao Acre nesta terça-feira, dia 3. Aos “companheiros” do estado, ela avisou que o partido passa por um processo de renovação das direções, tanto a nível municipal, estadual e nacional.

Segundo Hoffmann, o PT é um partido democrático, pois conta com a presença da base nas decisões de direção. A parlamentar destacou ainda que o PT no Acre precisa retomar o governo e a garantir a prefeitura na próxima eleição municipal. “Precisamos ganhar a prefeitura, recuperar o governo do Acre e continuar as politicas de mudanças e transformações que nós começamos no Acre”, disse no vídeo.

A presidente nacional do PT destacou que Rio Branco conseguiu um grande feito, o de unir todas as forças políticas para a eleição da direção do PT na capital acreana e torná-lo mais forte.

O realizará processo de eleição direta no próximo dia 8 de setembro, em Rio Branco. Filiados e militantes devem votar para eleger as direções municipais e os delegados para os diretórios estaduais e o diretório nacional.

A proposta, segundo Gleisi, é fazer do PT um partido mais combativo no estado. Ao final, ela, que é candidata a reeleição da presidência nacional do PT, saúda os partidários com o tradicional “Lula Livre!”.