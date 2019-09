Petecão é candidato a governador!

O que é o que é? Tem orelha de gato, mas não é gato? Tem patas, olhos, cabeça, rabo, as pintas de um gato e não é gato? O senador Sérgio Petecão (PSD) quando questionado se pretende chegar ao Palácio Rio Branco declara em alto e bom som: “O maior sonho de um político e de um filho da sua terra é ser governador”. Não poderia ter sido mais direto, objetivo e claro.

Sérgio Petecão, que é o 1º Secretário da Mesa do Senado, passa mais tempo andando nos municípios do Acre do que em Brasília. Sobre essas andanças responde: “Sou uma pessoa que veio do meio do povo, gosto de pessoas, gosto de gente, gosto da população, desse cheiro que o povo tem”.

Questionado sobre o governo de Gladson Cameli sentencia: “Nós elegemos o Gladson, ele precisa da nossa ajuda, temos que apoiá-lo”. Porém, não se esquiva de criticar as áreas do governo que não vão bem como, por exemplo, Saúde e Segurança.

. Outro sinal de que Petecão realmente pretende disputar o governo é a articulação que faz para as eleições municipais.

. Este ano o PSD só trabalha a formação de chapas para eleger o maior número de vereadores; candidaturas a prefeito e vice só no ano que vem.

. Na capital, Petecão quer indicar a mulher, Marfisa Petecão, para compor com o partido que fará com ele uma aliança em 2022.

. Nesse aspecto, o MDB leva uma certa vantagem, já que os tucanos também almejam disputar o governo.

. Em disputas passadas Petecão já demonstrou que não foge da raia.

. Sabe que a mesma configuração política que elegeu o governador Gladson Cameli não se repete nunca mais.

. Essa aliança não tem liga, unidade.

. Portanto, deve estar disposto a caminhar com partidos que queiram acompanhá-lo em um novo processo.

. Se Petecão faz de tudo para chegar ao Palácio Rio Branco, o governador Gladson caminha no sentido de voltar ao Senado, onde ele se realiza muito bem como político.

. Entretanto, a decisão de Gladson de disputar ou não a reeleição vai depender de muitos fatores a médio e longo prazo.

. O secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, deverá ir a Assembleia Legislativa amanhã explicar aos deputados as mudanças no EJA e no Ensino Especial.

. Os parlamentares aprovaram a sua convocação na sessão passada.

. O requerimento convocando o secretário de Educação é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães, líder do PCdoB.

. O PT realiza eleições diretas em todos os municípios do Brasil no domingo; uma festança democrática.

. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anda mal avaliado nas pesquisas de opinião pública, segundo o instituto Data/Folha.

. Ou muda ou é mudado!

. Resolveu bater de frente com qualquer pré-candidato a presidente como João Dória ou Luciano Huck que possam ameaça-lo na disputa da reeleição.

. Uma das principais bandeiras da campanha do presidente Bolsonaro era a de acabar com a reeleição.

. Pois é, né seu Zé, o poder afrodisíaco!

. O Bolsonaro está esquecendo que a eleição se dá em dois turnos!

. Trecho da carta de Saulo de Tarso, Apostolo Paulo, ou, São Paulo aos Filipenses:

. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.

. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.

. Bom dia!