O seu produto ou espaço é instagramável?

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro). A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa.

Todos podem ser divulgadores desta importante causa. Ações na rua, caminhadas, passeios ciclísticos, roupas amarelas ou simplesmente o uso do laço no peito já despertam atenção e contribuem para a conscientização. Faça parte desta causa! E não se esqueça: a campanha é em setembro, mas falar sobre prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental!

Aqui no ac24horas, nós aderimos a causa e vamos iniciar uma série de vídeos sobre o assunto. Mariana Tavares irá entrevistar profissionais da área de saúde para elucidar e tirar dúvidas sobre a doença que atinge a milhares de pessoas. Na série serão exploradas também alternativas para amenizar e até curar a depressão!

Se você está sofrendo ou conhece alguém que precisa de ajuda, procure informações. Depressão não é frescura!

Setembro Amarelo nas redes sociais

Acompanhe no instagram da Mariana Tavares (@marimaritavares) um papo sobre Depressão e Ansiedade, mandem sugestões para a gente ou compartilhe sua história.