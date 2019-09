Não é normal a secretária da pasta mais estratégica do governo pedir demissão, diz Edvaldo Magalhães

Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 2, o governador Gladson Cameli, após conversar com a ex-secretária de fazenda do Acre, Semírames Dias, que pediu demissão na última sexta-feira, admitiu que não conversou com ninguém para assumir a pasta e que todos os nomes apontados até agora não passam de especulação.

Pelo contrário, Gladson afirmou que apesar de ter estranhado a forma como o pedido de demissão foi feito, pediu para que Semírames reavalie sua posição e permaneça no cargo.

“Achei estranho como ela pediu demissão, mesmo assim estou disposto a passar por cima disso. O que disse para ela na conversa que tivemos é que estamos falando de governo e não de política. Não tenho problema em recuar e a troca de um gestor de uma secretária tão importante pode atrapalhar mais ainda o nosso objetivo de colocar as contas do governo em dia”, afirmou.

Gladson admitiu que o trabalho feito por Semírames frente à SEFAZ é bem feito e por isso espera que ela repense sua decisão. “O sucesso que estamos tendo no governo agora é por causa da Fazenda também. Vou apostar que tenha sido no calor da emoção e fiz esse apelo para que ela repense seu posicionamento. Ela ficou de reavaliar”, disse.

O governador foi perguntado sobre a possibilidade do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Malheiros, que é apontado como uma das pessoas que mais tem influência sobre Gladson, vir a ser convidado para o cargo, caso Semírames não mude de ideia e decida permanecer fora do governo. “Não. Para ser sincero, eu nem pensei nessa possibilidade”, disse o governador. Alertado sobre Malheiros já ter direito a solicitar aposentadoria a partir deste mês de setembro, Gladson afirmou entre gargalhadas. “Nem me diga isso, que o que não vai faltar é gente querendo esse cargo”.

A indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas é uma prerrogativa do governador do Estado, com a necessidade de aprovação pela Assembleia Legislativa. Gladson foi questionado se o atual chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, poderia ser indicado ao cargo, caso Malheiros se aposente.

“O próximo conselheiro se cair na minha mão pode ter certeza que vai ser uma pessoa minha”. Perguntado se poderia ser Ribamar. Pode sim”, disse o governador, que passou em seguida a brincar e sugerir vários nomes, inclusive dos jornalistas presentes à coletiva.