Justiça Federal de Rio Branco realiza leilões dia 23 de setembro

O ex-prefeito de Brasiléia, Everaldo Gomes, um dos réus do processo criminal oriundo de denúncia do Ministério Público resultante da Operação Labor, da Polícia Federal, que acusa 16 pessoas de participação em um esquema de fraudes em licitações, não compareceu ao primeiro dia das últimas três audiências de instrução e julgamento do caso, iniciadas nesta terça-feira, 3, na Vara Criminal daquele município.

Segundo a justificativa apresentada ao juiz Clóvis de Souza Lodi pela defesa do ex-prefeito, Everaldo Gomes sofreu uma fratura e está no Pronto Socorro de Rio Branco, onde deverá passar por cirurgia. O magistrado aceitou a razão do não comparecimento e uma nova audiência deverá ser marcada para que o acusado seja ouvido à parte.

O ex-prefeito de Brasiléia e mais 15 réus respondem por crimes de desvio de dinheiro público, fraude a licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, entre outras tipificações elencadas no processo. As audiências estão sendo realizadas no Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira e devem ser encerradas na próxima quinta-feira, 5.

Após as audiências, não havendo requerimento das partes, haverá um prazo de 5 dias para as alegações finais, que são as últimas manifestações das partes do processo antes de ser proferida a sentença, o que deve ocorrer em mais 10 dias, segundo o novo Código de Processo Civil.