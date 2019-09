Homologação do concurso público da SESACRE é publicada nesta terça-feira (03)

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), publicou a homologação do processo seletivo simplificado do edital de Nº (005/2019) que trata sobre o preenchimento de 340 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior para atuarem no fortalecimento e ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e nas unidades hospitalares que fazem parte da rede estadual de saúde.

O concurso, realizado no último mês de agosto, contou com a participação de mais 10 mil candidatos teve sua homologação publicada nesta terça-feira (03), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

Do total das vagas, 212 são para médicos de diversas especialidades, 57 enfermeiros, 37 técnicos de enfermagem, 9 agentes administrativos, 7 biomédicos, 4 farmacêuticos, 4 fisioterapeutas, 3 técnicos de radiologia, 2 biólogos e uma vaga cada para técnico de laboratório, nutricionista, psicólogo e contador.

As remunerações variam de R$ 1.321 até 9.384. Confira o resultado CLICANDO AQUI.