Correios do Acre irá definir hoje greve prevista para a próxima terça-feira (10)

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC) realiza Assembleia Geral na sede do Sindicato em Rio Branco, no bairro Base, nesta terça-feira (03), às 17h40, para debater a data de possível greve que está prevista para a próxima terça-feira (10).

A Presidente do Sintect/AC, Suzy Critiny, disse em contato com a equipe do ac24horas, que o motivo desse debate por meio de assembleia geral é devido a intransigência da direção dos Correios em suspender as negociações do acordo coletivo, mesmo com pedido de prorrogação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Estamos buscando o diálogo, mas o governo quer a todo custo rebaixar direitos e acelerar a privatização. Isto colocaria em risco milhares de empregos e também a manutenção dos serviços dos correios em todo país”, relatou a presidente do Sintect.

Entenda o caso:

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC), Suzy Critiny, encaminhou ofício pedindo ao TST a mediação de novas negociações para evitar que haja greve, resultando na paralisação das entregas, além de apresentar denúncias contra a estatal. A categoria cobra a manutenção de agências dos Correios em todo país, a contratação de funcionários e a retomada da entrega diária.

Segundo a sindicalista, a direção da empresa tenta sucatear os serviços para buscar um forte argumento de venda da estatal, mas, caso haja a privatização, Estados como o Acre poderão ficar sem a entrega de encomendas e sem banco postal, agravando ainda mais as dificuldades vividas pela população que mora em localidades mais distantes e que não geram lucros para as empresas privadas.

“No TST, os sindicatos fecharam um acordo com a diretoria dos Correios para que até o dia 31 de agosto não existisse paralisação ou greve, mas, para isso, a empresa deveria cumprir os acordos fechados anteriormente e deveria buscar uma negociação com a categoria”, explicou Suzy Cristiny.

A presidente do Sintect/AC explicou que entre as reivindicações está a contratação de novos carteiros, a melhoria da estrutura das agências.

“Durante a coleta de assinaturas contra a privatização, a diretoria do Sindicato também recolheu as reclamações dos clientes. A maior queixa é a falta de entrega em alguns bairros e em outros as faturas que chegam com atraso. Esses problemas poderiam ser resolvidos com a contratação de empregados e a retomada da entrega diária, bandeiras nossas para que haja melhorias para a população. Acontece que o Ministério da Comunicação delimitou que as entregas não fossem mais diárias, prejudicando o cliente”, detalhou a sindicalista.

Caso não haja intermediação do TST e os Correios continuem rejeitando a negociação, os trabalhadores podem ser obrigados a entrar em greve a partir desta terça-feira (03) de setembro.